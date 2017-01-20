Программа для тач панели

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Доброго времени суток

Требуется написать программу для тач напели

Дизайн имеется в полном объеме

Принцип примерно как у игры "пятнашки" или пазлы

Три программы с примерно одинаковым функционалом в разном дизайне

Прошу указывайте бюджет и сроки

Начинаем работать в понедельник с выбранным исполнителем

8 лет назад
insitemedia
Игорь 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

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