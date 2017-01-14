Восстановить сайт WP индивидуальная тема

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Восстановить сайт WP индивидуальная темаСайт заражен и не открывается админ панельИдея - скачать с сервера базу данныхПочистить и оптимизировать кодпеределать микроразметкуИ залить на другой серверВсе надо очень срочно!

WordPress
8 лет назад
Alexander2020
Александр 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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