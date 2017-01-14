Задание Необходимо отредактировать eBay страничку обявление. 1. Необходимо заменить логотип на новый 2. Зделать чтоб фотографии когда нажымаеш на маленькую отодражались в большом окне. как в примере снизу. Может добавить логотип. ...
Восстановить сайт WP индивидуальная тема
Восстановить сайт WP индивидуальная темаСайт заражен и не открывается админ панельИдея - скачать с сервера базу данныхПочистить и оптимизировать кодпеределать микроразметкуИ залить на другой серверВсе надо очень срочно!
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