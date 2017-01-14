Настройка скриптов на nix системе

Задача. На сервере произвести настройку скрипта к серипту прилагается мануал. И на клиенте прлизвести настрлйку аналогичного клиентского скрипта. В качестве клиента исподьзуется бокс на базе расбери пи - мини компютер с ubuntu сервер любой какой скажете возьму в аренду. Задача пооста есть клиент с несколькими подключенными модемами по средствам usb и есть сервер. Скрипт выполняет функцию балансирования и сумирования каналов связи - агрегации в оди канал по средствам туреля связывает клиента с сервером и питает его постоянным скоростным интернетом с хорлшей как защитой так и надежностью. Оговорю сразу клиентов три на базе расбери.