Подключение каталога и Битрикс

Подключение каталога к Битриксу.

Раньше был сайт информационный сайт на редакции Старт, сейчас переехали на Малый Бизнес.

Нужен специалист, который сможет настроить каталог (в нем есть особенности, поэтому важно хорошее понимание CMS).

Задача стоит достаточно срочная, поэтому прошу откликаться исполнителей, которые могут посвящать проекту большой кусок времени каждый день.

Подробное ТЗ высылаем избранным исполнителям, с отзывами и рейтингом.