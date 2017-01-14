Нужен программист для внесения изменений на сайте, оптимизация его работы... Доброго времени суток. Интересует стоимость работы и сроки. boxhostels.com 1. На главной странице под каждым хостелом кнопка «Забронировать».Ее нужно ...
Подключение каталога и Битрикс
Подключение каталога к Битриксу.
Раньше был сайт информационный сайт на редакции Старт, сейчас переехали на Малый Бизнес.
Нужен специалист, который сможет настроить каталог (в нем есть особенности, поэтому важно хорошее понимание CMS).
Задача стоит достаточно срочная, поэтому прошу откликаться исполнителей, которые могут посвящать проекту большой кусок времени каждый день.
Подробное ТЗ высылаем избранным исполнителям, с отзывами и рейтингом.
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