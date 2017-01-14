Программист для правок на сайте ( wordpress)

Нужен программист для внесения изменений на сайте, оптимизация его работы...

Доброго времени суток. Интересует стоимость работы и сроки.

boxhostels.com

1. На главной странице под каждым хостелом кнопка «Забронировать».Ее нужно сделать крупнее и выделить ярче (красным). Эти кнопки должны

измениться и на других страницах. Так же при нажатии должен быть переход в «бронирование». Под хостелом Кропоткинская переход не происходит. Или может вывести одну кнопку крупно и чтобы была на любой странице? Жду

предложения.

2. Форму бронирования нужно максимально упростить для клиентов. Пример (Имя, контакт, хостел). Может код проверки убрать. Или какая рекомендация!?

3. На главной, при описании каждого хостела есть ссылка «показать на карте», при переходе появляется схема и как пройти. Но если зайти в каждый хостел, этого нет. Надо добавить.

4. Карты не совсем корректные (маршрут не оптимален). На сайте «2Гис» он более удобный. Нужно прикрепить карту с «2Гис».

В дальнейшем, задача сделать сайт максимально удобным, быстрым и простым для пользователей. Чтобы любую инфу можно было получить без долгих переходов.