Ремонт Скрипта

$42
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка105 просмотров

Нужен небольшой ремонт и тест готового скрипта с небольшими "дырами" 

Скрипт хайп проекта,млм,работающего с платежной системой Payeer.

Движок построен на Ajax и HTML5

Проблемы

Ошибки в админке:

1 Ошибка удаления или одобрения отзыва оставленного пользователем.

2 Тикеты в тех поддержку не работают,нельзя ответить на тикет,ошибка.

3 Добавление новости,в админке,так же ошибка.

Общие изменения:

1 Убрать рекламу на главной странице

2 Первый тип вклада изменить на 5% мин 50 рублей,макс 3000 рублей

3 Второй тип вклада изменить на 10% мин 3000 рублей,макс 6000 рублей

AJAXHTML
8 лет назад
SINET2000
Евгений 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$42
2 дня
Заказывал у Юрия исправление дыр в скрипте. Скрипт хайп проекта,млм,работающего с платежной системой Payeer, движок построен на Ajax и HTML5. Юрий запросто разобрался в чужом скрипте, исправил указанные проблемы менее чем за день,а то и пол дня. Самая адекватная цена,которую я встретил! РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству!
Идеально составленное ТЗ, по которому даже дополнительных вопросов задавать не пришлось. Чётко-составленное ТЗ - половина выполненной работы. С оплатой такой же чёткий порядок, как и в ТЗ. Доволен на 100%

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад