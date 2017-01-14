Ремонт Скрипта

Заказывал у Юрия исправление дыр в скрипте. Скрипт хайп проекта,млм,работающего с платежной системой Payeer, движок построен на Ajax и HTML5. Юрий запросто разобрался в чужом скрипте, исправил указанные проблемы менее чем за день,а то и пол дня. Самая адекватная цена,которую я встретил! РЕКОМЕНДУЮ к сотрудничеству!