Нужен скрипт, который проверяет список сайтов на бан роскомнадзора. Важно проверять и IP и домен, а не что-то одно. Для проверки по домену https://api.antizapret.info/get.php?item=1xspors.space&type=small Для проверки по IP: ...
Ремонт Скрипта
Нужен небольшой ремонт и тест готового скрипта с небольшими "дырами"
Скрипт хайп проекта,млм,работающего с платежной системой Payeer.
Движок построен на Ajax и HTML5
Проблемы
Ошибки в админке:
1 Ошибка удаления или одобрения отзыва оставленного пользователем.
2 Тикеты в тех поддержку не работают,нельзя ответить на тикет,ошибка.
3 Добавление новости,в админке,так же ошибка.
Общие изменения:
1 Убрать рекламу на главной странице
2 Первый тип вклада изменить на 5% мин 50 рублей,макс 3000 рублей
3 Второй тип вклада изменить на 10% мин 3000 рублей,макс 6000 рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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