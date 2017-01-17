Доработка сайта

Необходимо установить аплоадер в корзину сайта - fotokollaj.ru

Цель - чтобы после выбора макета, человек мог в корзине прикрепить свои фотографии к заказу, которые мы получили бы на почту вместе с письмом о получении заказа.

Вот этот аплоадер нравится - http://www.dropzonejs.com

В настройках, должно быть прописано, чтобы было возможным загрузить только файлы - jpg, bmp, png, tiff. Никаких exe файлов, чтобы не прикрепили "доброжелатели".

Прикрепил файл наглядный.