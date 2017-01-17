Основные требования: знание Laravel, PHP, CSS, HTML. Необходимо доработать таблицу калькулятор на сайте по ремонту квартир. Таблица есть, но ее нужно подкорректировать, так как не правильно установлена. Не ...
Доработка сайта
Необходимо установить аплоадер в корзину сайта - fotokollaj.ru
Цель - чтобы после выбора макета, человек мог в корзине прикрепить свои фотографии к заказу, которые мы получили бы на почту вместе с письмом о получении заказа.
Вот этот аплоадер нравится - http://www.dropzonejs.com
В настройках, должно быть прописано, чтобы было возможным загрузить только файлы - jpg, bmp, png, tiff. Никаких exe файлов, чтобы не прикрепили "доброжелатели".
Прикрепил файл наглядный.
Заявки фрилансеров
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