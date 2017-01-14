Разработка под-ключ сайта визитки компании по ремонту метало-пластиков

Имеется сайт-визитка который нужно переделать. http://doktorok-crimea.ru/

1. Адаптивный дизайн для просмотра с мобильных устройств.

2.1. Имеется сине-красный логотип. (посмотреть можно сайте)

2.2 Т.к. цвета яркие насчет их использования в цветовой гамме сайта я не уверен (предлагайте макеты). Можно и нейтральные цвета для сайта.

3. Можно сайт по шаблону.

Что-то из желаемого нашел. Но нет логотипа в шапке http://www.okonmaster66.ru/