Требования: 1. возможность изменения цены всех товаров одновременно, в % и рублях. 2. анализ нашего сайта с сайтом донором, на предмет новых и исчезнувших товаров. 3. возможность автоматического занесения новых товаров с ...
Разработка под-ключ сайта визитки
Разработка под-ключ сайта визитки компании по ремонту метало-пластиков
Имеется сайт-визитка который нужно переделать. http://doktorok-crimea.ru/
1. Адаптивный дизайн для просмотра с мобильных устройств.
2.1. Имеется сине-красный логотип. (посмотреть можно сайте)
2.2 Т.к. цвета яркие насчет их использования в цветовой гамме сайта я не уверен (предлагайте макеты). Можно и нейтральные цвета для сайта.
3. Можно сайт по шаблону.
Что-то из желаемого нашел. Но нет логотипа в шапке http://www.okonmaster66.ru/
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