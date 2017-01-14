Требования: 1. возможность изменения цены всех товаров одновременно, в % и рублях. 2. анализ нашего сайта с сайтом донором, на предмет новых и исчезнувших товаров. 3. возможность автоматического занесения новых товаров с ...
Подключить лендинг к Битрикс 24
Есть одностраничник с формой заказа, нужно подключить к битрикс24 чтобы приходили заказы и туда через API
Форма заказа:
Дальше данные обрабатывыаються в PHP форме
if (isset($_POST['contact_name'])) {$contact_name = $_POST['contact_name'];} if (isset($_POST['contact_tel'])) {$contact_tel = $_POST['contact_tel'];}
if (isset($_POST['contact_adr'])) {$contact_adr = $_POST['contact_adr'];}
if (isset($_POST['col'])) {$col = $_POST['col'];}
И мне приходт письмо на почту, а надо еще и лид в битрикс 24
Заявки фрилансеров
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