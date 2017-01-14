Подключить лендинг к Битрикс 24

Есть одностраничник с формой заказа, нужно подключить к битрикс24 чтобы приходили заказы и туда через API

Форма заказа:

Дальше данные обрабатывыаються в PHP форме

if (isset($_POST['contact_name'])) {$contact_name = $_POST['contact_name'];} if (isset($_POST['contact_tel'])) {$contact_tel = $_POST['contact_tel'];}

if (isset($_POST['contact_adr'])) {$contact_adr = $_POST['contact_adr'];}

if (isset($_POST['col'])) {$col = $_POST['col'];}

И мне приходт письмо на почту, а надо еще и лид в битрикс 24