PHP + Web-Socket разработка онлайн-чата

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт45 заявок1018 просмотров

Добрый день.

Требуется PHP программист для разработки backend онлайн-чата.

Умение работать с: PHP Web-Socket, JS

Работа будет происходить со вторым разработчиком, который разрабатывает frontend.

Оплата сдельная, возможна на р/с. Компании разработчики не интересуют.

ТЗ предоставим, в дальнейшем возможен переход на постоянную работу над сервисом.

Пишите контакты, обсудим основные моменты.

JavaScriptPHP
8 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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