Доработка сайта на magento

Есть сайт на magento который продает подписки. Нужно внедрить новый продукт в систему и написать минисайт. После покупки данного продукта нужно будет предоставить данному пользователю доступ к этому минисайту. Сам минисайт представляет собой курс в котором будут очень много различных действий, эти все действия должны трекаться (т.е. быть наблюдаемыми, пользователь нажал раньше эту ссылку/кнопку или нет) и отображать прогресс по курсу. Так же нужна будет интеграция с внешним api для взаимодействия с курсом. Работа очень большая, исполнителю скину ТЗ и обьясню все подробности. Дизайн и верстку предоставлю.