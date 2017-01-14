Программист для доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок179 просмотров

Имеется сайт - каталог организаций, на самописной CMS (php, mysql) .

Требуется

а) сделать мобильную версию сайта (верстка есть), расположенную на отдельном поддомене m.mysite.ru

б) сделать редирект на мобильную версию для мобильных устройств и редирект на десктопную версию для десктопов + возможность по нажатию по ссылке перейти на другую версию с запоминанием выбора пользователя.

MySQLPHP
8 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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