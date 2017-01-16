Оформление одного блока лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка139 просмотров

Есть лендинг http://skymemo.ru/lg/

Существует текстовый блок (он заметен сразу, другого нет). Необходимо предложить вариант оформления данного блока совпадающее с общей концепцией оформления лендинга. Варианты лендинга не предлагать, только оформление блока (его дизайн)

8 лет назад
wradar
52 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад
$5
1 день
Отлично выполненная работа не требует рекламы :) Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством, будем работать и далее. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

codejs_pro
Игорь 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
27 отзывов(-3)
8 лет назад