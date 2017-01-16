Форма обратной связи

Что необходимо сделать?

Скопировать форму (форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/media/

Сделать обработчик для этой формы

Сделать форму адаптивной

Подсвечивать обязательные, если они не заполнены или допущена ошибка в поле

Сделать маску для поля телефон

При успешной отправке формы -> свернуть контент формы и выдать сообщение об успешной отправке (покажу на примерах, если не понятно)

P.s. когда жмете кнопку "заказать" то она всплывает и автоматически заполняет поле "Ваши пожелания или цели рекламы", т.е. кнопка заказа имеет атрибут data-product="Лидогенерация, класс Medium" и по клику в поле формы вноситься этот текст.