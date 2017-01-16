Форма обратной связи

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Закрыт7 заявок90 просмотров

Что необходимо сделать? 

Скопировать форму (форма расположена на сайте http://nectarin.ru/products/media/

Сделать обработчик для этой формы 

Сделать форму адаптивной  

Подсвечивать обязательные, если они не заполнены или допущена ошибка в поле 

Сделать маску для поля телефон 

При успешной отправке формы -> свернуть контент формы и выдать сообщение об успешной отправке (покажу на примерах, если не понятно) 

P.s. когда жмете кнопку "заказать" то она всплывает и автоматически заполняет поле "Ваши пожелания или цели рекламы", т.е. кнопка заказа имеет атрибут data-product="Лидогенерация, класс Medium" и по клику в поле формы вноситься этот текст. 

Лидогенерация
8 лет назад
NextMedia
Дмитрий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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