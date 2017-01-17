Поправить сайт на yii2

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок89 просмотров

Есть сайт sci-conference.ru/Залили бд и файлы этого сайта на другой домен vteka.ru, но сайт не работает. фрейморк yii2Задача: соеденить бд с файлами чтобы сайт заработал. 

Yii
8 лет назад
zaharenko777
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

davittomasso
Давид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
До Давида мою проблему пытались решить двое других фрилансеров и не смогли. Давид - профессионал, умеющий решать нестандартные ситуации. Всем рекомендую к сотрудничеству, особенно если у вас проект на yii2 как у меня.
Алексей знает как помочь програмисту, идеально описывает проблемы, помогает с конфигурацией.

Заявки фрилансеров

davittomasso
Давид 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад