Сделать рабочими контактные формы на лендинге

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок98 просмотров

Прикрутить готовый скрипт отправки данных с контактных форм на лендинге, на данный момент реализовано через mailchimp, нужно переделать, письма на mail.ru не приходят совсем.

Лендинг без CMS.

Архив лендинга скину исполнителю, либо дам доступ через фтп.

Бюджет не указываю, жду предложений от вас.

Сделать нужно сейчас, оплата по факту.

8 лет назад
alexdjigil
Алексей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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