Сделать рабочими контактные формы на лендинге

Прикрутить готовый скрипт отправки данных с контактных форм на лендинге, на данный момент реализовано через mailchimp, нужно переделать, письма на mail.ru не приходят совсем.

Лендинг без CMS.

Архив лендинга скину исполнителю, либо дам доступ через фтп.

Бюджет не указываю, жду предложений от вас.

Сделать нужно сейчас, оплата по факту.