Взять ссылку на один любой сайт, в качестве анкора будем использовать URL домена (безанкор)good-investors-online.comПостроить для нее сетку сайтов (5 - 10 штук) на Web2.0 платформах (чтобы было понятно как делать посмотрите ...
Профиксить самописный плагин под WP
Здравствуйте!
Есть самописный плагин перелинковки под вордпрес, он дублирует ссылки (не видит, не удаляет)
Цена вопроса?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Поставить сайт на какой то из движков, и дописать недостающи страницы http://i66836ev.bget.ru/gzl1/ http://i66836ev.bget.ru/gzl1/01_calc.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/02_about.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/03_question.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/04_lk_document.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/05_lk_money.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/06_lk_my.html http://i66836ev.bget.ru/gzl1/07_contact.html в приложение техническое задание обработка заявок, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо наладить функционал на сайте, подключить капчу в нескольких местах, дописать скрипты чтобы всё работало.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
На сайте credit74.ru есть форма заказа. Там верхний select с выбором. Его нужно поправить. Проблема в том, что при выборе большого поля значения (строчки) в мобильной версии окно расширяется. Заданны свойства проставления многоточия text-overflow: ellipsis; но ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Парсер должен скачивать с e-katalog.ru характеристики и картинки товара (по названию и производителю) по заданному прайсу до 1500 позиций. Сохранять картинки и дополнительные картинки в папку(названия не должны быть одинаковые).Параметры в xl файл сериализованным массивом, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Опишу проблему. В Битриксе формируются заказы http://www.luveks.ru/bitrix/admin/sale_order.php?lang=ru и пересылаются на почту [email protected] После переноса на другой хостинг, эта функция не работает сейчас, вернее работает частично Необходимо исправить и наладить пересылку заказов ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $6
Есть сайт sci-conference.ru/Залили бд и файлы этого сайта на другой домен vteka.ru, но сайт не работает. фрейморк yii2Задача: соеденить бд с файлами чтобы сайт заработал.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайте тематика "заказ суши\пиццы" полетела авторизация, бекапов нет. Нужно либо привести все в порядок либо отключить авторизацию полностью со всей бонусной системой. Исполнителю предоставлю все доступы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Прикрутить готовый скрипт отправки данных с контактных форм на лендинге, на данный момент реализовано через mailchimp, нужно переделать, письма на mail.ru не приходят совсем. Лендинг без CMS. Архив лендинга скину исполнителю, либо дам ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо наладить импорт из файла .csv на сайт. Загрузка единоразовая.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад