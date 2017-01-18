Профиксить самописный плагин под WP

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Завершен2 заявки108 просмотров

Здравствуйте!

Есть самописный плагин перелинковки под вордпрес, он дублирует ссылки (не видит, не удаляет)

Цена вопроса?

WordPress
8 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Александр настоящий профессионал своего дела, доделывал скрипт за другого программиста, нашел все ошибки + внес правки бесплатно! Спасибо!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад