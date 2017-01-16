Есть работающий сайт на Битриксе. Нужно устранить некоторые ошибки, и внести доработки. Есть более подробное описание по пунктам, которое отправлю кандидатам. Оплата возможна этапами, без предоплаты.
Внедрить дизайн на Oscommerce
Здравствуйте,
мне нужно внедрить готовый дизайн (верстка готова) в магазин на Shop Modifed (тот же Oscommerce и xtcommerce)
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