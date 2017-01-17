Собрать 1 изображение из 3-4 частей (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок159 просмотров

Приветствую.

Нужно написать функционал (php) некого конструктора,

который собирает в одно изображение из 3-4 изображений.

Более подробно в ЛС или скайпе,

предпочтительно человеку с опытом (PHP: GD), который справится за несколько часов.

Указывайте в заявке цену за час или примерно за проект.

PHP
8 лет назад
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

kerneldos
Артём 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
С задачей справился на отлично, РЕКОМЕНДУЮ!
Всё хорошо, с удовольствием поработал

Заявки фрилансеров

kerneldos
Артём 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад