MyBoardShop

При выборе подрядчике искал человека, который бы выполнил всё идеально без лишних проблем и появления новых ошибок в коде сайта. Поработал ранее с 10 программистами и знаю, что такое неадекватный исполнитель и ощущение того, что платишь не ты, а тебе. После работы с Владиславом остались исключительно хорошие впечатления, ожидал худшего после своего опыта. Не могу ни к чему придраться. Всё выполнил в срок, выслушал все мои пожелания и выполнил именно так, как я хочу без "не хочу, не буду, эта проблема уже была на сайте". Такого Вы точно не услышите у этого специалиста. Всем рекомендую. По-моему Владислав должен быть в Топе этого форума. Странно, что его ещё туда не добавили.