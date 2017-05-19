MyBoardShop

Алексей MyBoardShop

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

shaMan_PHP
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
8 лет назад
Сделать счётчик в админке сайта
Opencart
Ответы на все вопросы были получены быстро, оплата моментальная. Рекомендую!
Всё выполнено быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
Denis290593
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Запрограммировать кнопку купить, чтобы менялась на "Нет в наличии"
Opencart
Отличный заказчик, было четко поставлено ТЗ, быстро отвечал, оплата в срок, сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный исполнитель, переписывается вежливо, работу выполнял даже в выходные, спокойно относится ко всем просьбам внести правки, если что-то не было выполнено.
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Opencart 1.5.5.1.2 ocStore сниппеты в Гугл проблемы с отзывами
ocStoreOpencart
Все хорошо, спасибо за сотрудничество!
Сделал хорошо, по срокам быстро.
Ответный отзыв
kappka
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Мобильная адаптация.
ocStoreOpencart
Очень хороший и грамотный заказчик, самые приятные впечатления от сотрудничества!
При выборе подрядчике искал человека, который бы выполнил всё идеально без лишних проблем и появления новых ошибок в коде сайта. Поработал ранее с 10 программистами и знаю, что такое неадекватный исполнитель и ощущение того, что платишь не ты, а тебе. После работы с Владиславом остались исключительно хорошие впечатления, ожидал худшего после своего опыта. Не могу ни к чему придраться. Всё выполнил в срок, выслушал все мои пожелания и выполнил именно так, как я хочу без "не хочу, не буду, эта проблема уже была на сайте". Такого Вы точно не услышите у этого специалиста. Всем рекомендую. По-моему Владислав должен быть в Топе этого форума. Странно, что его ещё туда не добавили.
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