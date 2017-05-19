MyBoardShop

Здравствуйте, Нужен специалист в области обмена между сайтом на Opencart 2.3 и 1С УТ 11.4.Весь учёт вёлся на сайте, сейчас приобрели пустую 1C Управление Торговлей.Хочу перенести все данные из Opencart в 1С и реализовать обмен через ...
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо разработать мобильное приложение на native react для iOS и Android. Описание приложения: Уже разработан UI дизайн в Sketch с переходами между экранами (после отправки заявки предоставлю ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на японский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на традиционный и упрощённый китайский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов по отдельности для двух языковПереводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на португальский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на корейский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на итальянский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на испанский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно профессионально перевести текст со скриншотов с русского на французский: yadi.sk/d/CJiJOd7McVy6Ow Перевод предоставить в Word файле по номерам скриншотов.Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Готовим видео для рекламы. Нужно профессионально перевести на японский буквально несколько фраз: Вторник, 12 сентября Новые Потрясающие Восхитительные Живые Обои для любого iPhone ...Переводы4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Готовим видео для рекламы. Нужно профессионально перевести на корейский буквально несколько фраз: Вторник, 12 сентября Новые Потрясающие Восхитительные Живые Обои для любого iPhone ...Переводы3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать аналогичное видео как на фоне из примера (в приложении почему-то запускается с задержкой, музыка идёт быстрее). Музыку тоже нужно подобрать из бесплатных источников без указания авторских прав. Видео внутри телефона предоставлю. Пример: https://yadi.sk/i/3WJ2_Xli3aZB8EВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть модуль OC-Help. Нам для реализации требований Яндекс Маркета нужно вставить теги: Стоимость товара.Стоимость доставки или самовывоза.Дату доставки или самовывоза.Нам нужно, чтобы эти данные отправлялись по СМС. Они всегда разные. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу исполнителя с опытом переноса с opencart 1.5.5.1.2 на 2.3. Нужно перенести только заказы и клиентов. Правок в админке практически не было, она дефолтная. Мне нужно, чтобы перенесли ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Платформа OpenCart 1.5.5.1.2 Нужно настроить стандартные цели. -кнопка "купить" -кнопка "открыть корзину" -кнопка "оформить заказ" Всё должно быть привязано не к страницам, а именно ...Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Opencart 1.5.5.1.2 Вылез код: http://joxi.ru/V2VdXOjc3X0brv http://joxi.ru/a2XKkXvFbk1Lmg Нужно его скрыть, чтобы всё выглядело аккуратно.Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен директолог для настройки контекстной рекламы в Яндексе в направлении скейтборды. Цель: вывести с нуля рекламную кампанию до стоимости заявки 200-300 рублей. Стоимость товара: 2000 рублей. Уже начинается сезон, ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. У меня адаптивный сайт на opencart 1.5.5.1.2 Есть проблема с кешем. На компе всё загружается нормально всегда. Есть проблема с кешем на мобильной адаптации. При первой загрузке сайта ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Платформа opencart 1.5.5.1.2 Есть модуль: "https://opencartforum.com/files/file/546-jv-quickorder-быстрый-заказ-товара/" Он уже установлен на мой сайт: "Myboardshop.ru" Модуль куплен. Прикреплено к кнопке "Заказать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Платформа Opencart 1.5.5.1.2 Вот этот модуль: "https://opencartforum.com/files/file/546-jv-quickorder-быстрый-заказ-товара/" Отображается как в прикреплённом файле, нужно адаптировать, чтобы окно вмещалось в размер экрана, но и на компьютере оставалось в нормальной форме, как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад