Сборка сайта на yii2 по готовой верстке и панели администратора

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

Добрый день всем.  

Необходимо на имеющуюся админку на Yii2 (с документацией) натянуть готовую верстку. Работы на ~40 часов, срок горящий. Оплата только по факту или поэтапно (допустима СБР), бюджет оговаривается с исполнителем.  

Подробности и ТЗ кандидатам.

Требования:  

- адекватный, думающий и грамотный специалист;  

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;  

- PHP, Yii1/2, MySQL – уверенный mid-девелопер;  

- опыт верстки приветствуется;  

- желание учиться и применять новые технологии;  

- быть на связи.  

Прикладывайте примеры работ, без примеров сразу отклоняю.  

Компании не интересуют, как и сотрудничество за отзыв!

MySQLPHPYii
8 лет назад
inc-hunter
Анатолий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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