Сборка сайта на yii2 по готовой верстке и панели администратора

Добрый день всем.

Необходимо на имеющуюся админку на Yii2 (с документацией) натянуть готовую верстку. Работы на ~40 часов, срок горящий. Оплата только по факту или поэтапно (допустима СБР), бюджет оговаривается с исполнителем.

Подробности и ТЗ кандидатам.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- PHP, Yii1/2, MySQL – уверенный mid-девелопер;

- опыт верстки приветствуется;

- желание учиться и применять новые технологии;

- быть на связи.

Прикладывайте примеры работ, без примеров сразу отклоняю.

Компании не интересуют, как и сотрудничество за отзыв!