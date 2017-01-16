Прототип сайта сервисного центра по ремонту цифровой техники

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок132 просмотра

доброго времени суток, нужна структура сайта, и профессиональный подход, для сайта- рекламы сервисного центра по ремонту цифровой техники. Главное- понятная структура для клиента, не напрягающая глаз и информативная. Спасибо

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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