Отредактирова программу(бота) для сайта

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Закрыт4 заявки121 просмотр

Нужно отредактировать бота ( в т.ч привести в работу) для сайта market.csgo.com 

После обновления сайта перестал бот работать.Нужно немного его подредактировать.

8 лет назад
pomma133
Роман 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров