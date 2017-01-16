Отредактирова программу(бота) для сайта

Добрый день всем. Необходимо на имеющуюся админку на Yii2 (с документацией) натянуть готовую верстку. Работы на ~40 часов, срок горящий. Оплата только по факту или поэтапно (допустима СБР), бюджет оговаривается с исполнителем. Подробности ...