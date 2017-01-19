Доработка сайта NETCAT

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Доработать на сайте авторизацию

Отображение страниц, изменить битые ссылки

Требуется на постоянной основе постоянно дорабатывать незначительные моменты, добавлять страницы...

8 лет назад
TopJump
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$35
1 день
Сделано быстро, работа полностью устроила
Спасибо Александру за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад