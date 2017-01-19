Нужен скрипт записи ip посетителя с записью данных в файл. Реализовать надо на php и Javascript. Скрипт должен показывать картинку.
Доработка сайта NETCAT
Доработать на сайте авторизацию
Отображение страниц, изменить битые ссылки
Требуется на постоянной основе постоянно дорабатывать незначительные моменты, добавлять страницы...
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