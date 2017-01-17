Доработка сайта на Битриксе + интеграция по api со sletat.ru

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Закрыт1 заявка129 просмотров

"1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8" СТАНДАРТ

Структуру разделов создает вот это дополнение

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/webmediaform.toursite/

документация слетать - wiki.sletat.ru

ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1DdRZnfPBFV9ozBQ9JTEchJ-u9Uh9nED0zpAG6ZWwI

Жду от вас прикидки по ценам и срокам, по пунктам ТЗ

8 лет назад
mauop
Яков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров