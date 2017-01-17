Доработка сайта на Битриксе + интеграция по api со sletat.ru

Есть готовая верстка, но без JS и PHP скриптов. Ниже то, что нужно сделать. Ссылка на верстку - https://yadi.sk/d/Mh76KWEV39Kopk Выложить в папке на хостинге.Отправка формы. Из формы отправляем через ajax в скрипт ...