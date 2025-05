PHP подправить скрипт сжатия изображений

Сейчас после сжатия картинки до превьюшки получаем такую ситуацию https://yadi.sk/i/ZYS0r7J439RWHp картинка выглядит ужасно по качеству (смотрите нижнюю) но нужно настроить скрипт сжатия, чтобы после уменьшения картинки оставалось приемлемое качество. Сам скрипт смотрите ниже:

function images_size($tmp_name, $new_name, $resolution_width, $resolution_height, $max_size){ //проверяем размер файла $image_size = filesize($tmp_name); $image_size = floor($image_size / '1048576') ; if($image_size $params = getimagesize($tmp_name) ; //проверяем ширину и высоту, нужно ли обрезание if($params['0'] > $resolution_width || $params['1'] > $resolution_height) { //пишем фото ---------> //получаем нужные переменные switch ($params['2']) { case 1: $old_img = imagecreatefromgif($tmp_name); break; case 2: $old_img = imagecreatefromjpeg($tmp_name); break; case 3: $old_img = imagecreatefrompng($tmp_name); break; case 6: $old_img = imagecreatefromwbmp($tmp_name); break; } //вычисляем новые размеры if($params['0'] > $params['1']) { $size = $params['0'] ; $resolution = $resolution_width; } else { $size = $params['1'] ; $resolution = $resolution_height; } $new_width = floor($params['0'] * $resolution / $size) ; $new_height = floor($params['1'] * $resolution / $size) ; //создаём новое изображение $new_img = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height) ; imagecopyresampled ($new_img, $old_img, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $params['0'], $params['1']) ; //сохраняем новое изображение----->>>>>> //определяем тип изображения switch ($params['2']) { case 1: $type = '.gif'; break; case 2: $type = '.jpg'; break; case 3: $type = '.png'; break; case 6: $type = '.bmp'; break; } //Сохраняем $new_name = "$new_name$type" ; //echo $new_name; switch ($type) { case '.gif': imagegif($new_img, $new_name); break; case '.jpg': imagejpeg($new_img, $new_name, 100); break; case '.bmp': imagejpeg($new_img, $new_name, 100); break; case '.png': imagepng($new_img, $new_name); break; } $message = ('Изображение добавлено

') ; imagedestroy($old_img); } //если не нужно обрезать-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> else { //сохраняем новое изображение----->>>>>> //определяем тип изображения switch ($params['2']) { case 1: $type = '.gif'; break; case 2: $type = '.jpg'; break; case 3: $type = '.png'; break; case 6: $type = '.bmp'; break; } //Сохраняем $new_name = "$new_name$type" ; copy($tmp_name, $new_name); $message = ('Изображение добавлено

') ; } } else $errors = ('Слишком большой размер

') ; return($message); return($errors); }