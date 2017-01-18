Доработка сайта на WP

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Закрыт4 заявки138 просмотров

После переноса сайта, перестало работать отображение текста в рубриках (было сделано через функцию + плагин rich text ). 

+ надо сделать доп поле в записях и рубриках через Advanced Custom Fields (поле для вывода заголовка H1)

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WordPress
8 лет назад
magicshop
Алексей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

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