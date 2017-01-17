WP. На сайте видео контент. Нужно сделать оплату по СМС

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Закрыт2 заявки99 просмотров

Сайт на WP. На сайте видео контент. Нужно сделать и настроить скрытие части текста на страницах записей. 

1. Клиент отправляет СМС на номер, оплачивает

2. Ему присылается код доступа

3. Клиент входит на страницу, вводит код в форме на странице, ему открывается на странице ссылка на скачку из Яндекса хранилища фильма.

WordPress
8 лет назад
WebdesignTexas43
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7 лет назад

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