Доработки сайта на Битрикс, мобильной верстки, shema

Нужен человек, заинтересованный сделать быстро, начинать сейчас.

0. Не срабатывает https при переходе на страницу авторизации на сайте, не работает в личном кабинете https - нужно исправить ошибку, раньше все работало

Верстка:

1. Главная страница с блоками маленьких слайдеров и брендов, если ошибка проявляется на каком-либо устройстве, то проявляется во всех браузерах, если открыть в планшете или телефоне http://prntscr.com/dwqq66 этот блок съезжает в левый край, http://prntscr.com/dwqqn4 бренды должно быть 2 целых картинки, а видно полторы.

2. Нет фото 1го товара при оформлении заказа в личном кабинете

3. Директ кредит нужно исправить, работает очень не всегда, выдает или ошибку 502 или белый лист или еще чего. Звонили в кредитную компанию, у них все работает. Проблемы начались после внесения первых правок по устранению ошибок, нужно исправить, это самая востребованная форма оплаты у пользователей. Проблема началась после того как слетел https, после исправления должно само заработать, но нужно проверить

4. http://prntscr.com/ds5vud - изменить пустую корзину на ваша корзина пуста

5. http://prntscr.com/ds5y7x - так же добавить стрелки переключения картинок как на сайте https://ru.aliexpress.com/ru_home.htm, работать должны так же, они были, но их почему-то отключили предыдущие старатели

6. На страницах карточек товаров в горизонтальной ориентации блоки "сопутствующие товары" и "отзывы" отображаются не корректно

Вроде все, по срокам сколько займет? Ценник ориентировочно 3000р.

Микроразметка shema.ors для интернет магазина телефонов - 2000 р.

shema все страницы которые входят в спецификацию, главная, разделы, подразделы, страницы, товары и тд.

все блоки - тексты, картинки, видео и т.д.

Будет еще работа по изменению описания на произвольное, для яндекса, но после выполнения этих пунктов.