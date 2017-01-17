Добрый день! На сайт нужно установить форму подписки на новости через Mailchimp , до этого был Smartresponder, который завершил свою деятельность.
Доработки сайта на Битрикс, мобильной верстки, shema
Нужен человек, заинтересованный сделать быстро, начинать сейчас.
0. Не срабатывает https при переходе на страницу авторизации на сайте, не работает в личном кабинете https - нужно исправить ошибку, раньше все работало
Верстка:
1. Главная страница с блоками маленьких слайдеров и брендов, если ошибка проявляется на каком-либо устройстве, то проявляется во всех браузерах, если открыть в планшете или телефоне http://prntscr.com/dwqq66 этот блок съезжает в левый край, http://prntscr.com/dwqqn4 бренды должно быть 2 целых картинки, а видно полторы.
2. Нет фото 1го товара при оформлении заказа в личном кабинете
3. Директ кредит нужно исправить, работает очень не всегда, выдает или ошибку 502 или белый лист или еще чего. Звонили в кредитную компанию, у них все работает. Проблемы начались после внесения первых правок по устранению ошибок, нужно исправить, это самая востребованная форма оплаты у пользователей. Проблема началась после того как слетел https, после исправления должно само заработать, но нужно проверить
4. http://prntscr.com/ds5vud - изменить пустую корзину на ваша корзина пуста
5. http://prntscr.com/ds5y7x - так же добавить стрелки переключения картинок как на сайте https://ru.aliexpress.com/ru_home.htm, работать должны так же, они были, но их почему-то отключили предыдущие старатели
6. На страницах карточек товаров в горизонтальной ориентации блоки "сопутствующие товары" и "отзывы" отображаются не корректно
Вроде все, по срокам сколько займет? Ценник ориентировочно 3000р.
Микроразметка shema.ors для интернет магазина телефонов - 2000 р.
shema все страницы которые входят в спецификацию, главная, разделы, подразделы, страницы, товары и тд.
все блоки - тексты, картинки, видео и т.д.
Будет еще работа по изменению описания на произвольное, для яндекса, но после выполнения этих пунктов.
Заявки фрилансеров
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