GarryMan

Игорь GarryMan

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контекстная реклама, прототипирование, создание, оптимизация, продвижение сайтов.

Опыт работы

Период работы:

С января 2011 по март 2013

Должность:

СЕО оптимизатор (Полная занятость)

Название организации:

RRG, Multisite

Создание, продвижение сайтов

Период работы:

С июня 2013

Должность фриланс:

Разработка сайтов, СЕО оптимизация, продвижение, контекстная реклама.

Основные направления:

Оптимизация сайтов, продвижение исключительно белыми методами, размещение ссылок в

каталогах и профилях, закуп ссылок напрямую у веб мастеров или с бирж,

продвижение сайтов по форумам(белые базы), так же возможно SMM продвижение(соцсети), изготовление, размещение и настройка контекстной рекламы. При изготовлении

контекстной рекламы, пользуюсь формулами. Все делаю вручную, минимум

автоматизации и сервисов. Работаю с любыми CMS, в том числе и с самописными.

 Примеры личных кейсов:

vivatao.com $ leon-shop.ru $ remont-kvartir24.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта

    В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист для сайта Python, Django Framework

    Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный код и уметь правильно размещать (каталогизировать) минимальное количество файлов в шаблоне.  ...

    AndroidBootstrapCSSDjangoGit
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка https

    $17

    Требуется настройка https как на сайте http://www.otto.ru/. По умолчанию сайт всегда работает на http. На https не весь сайт, а только разделы с авторизацией, регистрацией, личный кабинет и оплатой.  Авторизованный пользователь находится на защищенном сайте, после выхода на обычном. ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки сайта на Битрикс, мобильной верстки, shema

    $83

    Нужен человек, заинтересованный сделать быстро, начинать сейчас. 0. Не срабатывает https при переходе на страницу авторизации на сайте, не работает в личном кабинете https - нужно исправить ошибку, раньше все работало ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки в Битриксе

    $120

    Всем доброго времени суток! Требуется отличное знание кода Битрикса и верстки. Требуется: 1. Исправление ошибок в коде - ничего критичного, 49 ошибок в валидаторе, оптимизация в соответствии с google ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Заменить SVG картинку на сайте

    Есть лендинг, ессть отрисованные в SVG иконки соц сетей. Надо одну из иконок заменить. Новую отрисовал. а заменить в коде не получается. Нужно либо отрисовать и заменить или просто заменить. Картинка монохром https://yadi.sk/d/lSBI8SjEybRkj ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка интернет магазина на Битрикс, адаптивная верстка.

    Всем доброго дня! Доработки: 1. Интернет магазин готов, необходимо сделать адаптивную верстку из деревянной. 2. Написать микроразметку shema.org для сайта "товары с ценами" От Вас ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн картинок для сайта

    Всем добрый день! Необходимо выполнить работу по тематике смартфоны, планшеты, аксессуары и сервис. Желательно примеры работ и сроки за которые Вы все сделаете. Нужно вот такое количество картинок: 1 Размер: ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Консультация по администрированию проекта
Python
Заказчик прислушивается к мнению админа, что может быть лучше?
Супер!!! Спасибо Дмитрию за работу, все настроил качественно. По ходу работ были четкие пояснения по всем моментам настройки сервера. Поддерживает общение по скайп голосом с демонстрацией экрана процесса работ. Все очень четко, видно, что человек работает в теме давно и многое знает, рекомендую к сотрудничеству однозначно!!!
Ответный отзыв
papamuzzy
Андрей 
63 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$120
10 баллов
8 лет назад
Доработки в Битриксе
Со своей стороны могу сказать , что Игорь отличный заказчик. Грамотная постановка задачи, конструктивный диалог, исключительно своевременная оплата. Прекрасное впечатление от совместной работы!
Могу смело рекомендовать, Андрея, как ответственного исполнителя и грамотного специалиста. Человек действительно знает свое дело. Немного увеличились сроки сдачи, но работы было много и выполнена она была в лучшем качестве. Спасибо, Андрею, за сотрудничество и результат, которым я остался очень доволен!
Ответный отзыв
DmitrijVysockih
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Макет под мобильную верстку.
Игорь - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, оплата без задержек. Работать с ним одно удовольствие. Обращайтесь в любое время!)
Спасибо, Дмитрию за выполнение заказа на 100% по ТЗ с первого раза, без переделок. Все очень качествено, пару дней просрочки, но зато 2 классных лого к макету вместо одного. Все супер. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Ответный отзыв
s7470
48 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Заменить SVG картинку на сайте
Задача поставлена четко, оплата вовремя все ок
Работа выполнена более чем на отлично. Все сделано быстро, в течение выполнения работы Вячеслав постоянно был на связи и помог решить еще несколько ошибок на сайте. Однозначно советую обращаться.
Ответный отзыв
svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Дизайн картинок для сайта
Приятно работать с Игорем, нашли общий язык, понятное ТЗ, всегда на связи, оплата быстрая. Однозначно рекомендую!
Хорошая работа! Заказывали 27 картинок для сайта, Святослав сделал в 2 раза больше картинок, чем заказывали!!! Получилось немного дольше, зато картинки были в разных стилях, поэтому смогли сразу подобрать нужное количество для всех блоков, не пришлось ждать и согласовывать переделки. Работой доволен, однозначно будем заказывать еще!
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