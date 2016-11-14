В архиве файл в формате Adobe XD, нужно будет отрисовать примерно по этим наброскам фирменный стиль, дизайн сайта. Отрисовка в Photoshop или XD. В пяти основных разрешениях 1200+, 1024, 768, 640, 360 px. От вас сроки ...
Опыт работы
Период работы:
С января 2011 по март 2013
Должность:
СЕО оптимизатор (Полная занятость)
Название организации:
RRG, Multisite
Создание, продвижение сайтов
Период работы:
С июня 2013
Должность фриланс:
Разработка сайтов, СЕО оптимизация, продвижение, контекстная реклама.
Основные направления:
Оптимизация сайтов, продвижение исключительно белыми методами, размещение ссылок в
каталогах и профилях, закуп ссылок напрямую у веб мастеров или с бирж,
продвижение сайтов по форумам(белые базы), так же возможно SMM продвижение(соцсети), изготовление, размещение и настройка контекстной рекламы. При изготовлении
контекстной рекламы, пользуюсь формулами. Все делаю вручную, минимум
автоматизации и сервисов. Работаю с любыми CMS, в том числе и с самописными.
Примеры личных кейсов:
- Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
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Требуется специалист по работе с интернет проектами в команде. Уметь читать ТЗ и задавать по ним вопросы, уточнять для достижения необходимого результата. Уметь правильно писать лаконичный код и уметь правильно размещать (каталогизировать) минимальное количество файлов в шаблоне. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $17
Требуется настройка https как на сайте http://www.otto.ru/. По умолчанию сайт всегда работает на http. На https не весь сайт, а только разделы с авторизацией, регистрацией, личный кабинет и оплатой. Авторизованный пользователь находится на защищенном сайте, после выхода на обычном. ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $83
Нужен человек, заинтересованный сделать быстро, начинать сейчас. 0. Не срабатывает https при переходе на страницу авторизации на сайте, не работает в личном кабинете https - нужно исправить ошибку, раньше все работало ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $120
Всем доброго времени суток! Требуется отличное знание кода Битрикса и верстки. Требуется: 1. Исправление ошибок в коде - ничего критичного, 49 ошибок в валидаторе, оптимизация в соответствии с google ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть лендинг, ессть отрисованные в SVG иконки соц сетей. Надо одну из иконок заменить. Новую отрисовал. а заменить в коде не получается. Нужно либо отрисовать и заменить или просто заменить. Картинка монохром https://yadi.sk/d/lSBI8SjEybRkj ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо для существующего сайта нарисовать макет мобильной версии для верстальщика.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем доброго дня! Доработки: 1. Интернет магазин готов, необходимо сделать адаптивную верстку из деревянной. 2. Написать микроразметку shema.org для сайта "товары с ценами" От Вас ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день! Необходимо выполнить работу по тематике смартфоны, планшеты, аксессуары и сервис. Желательно примеры работ и сроки за которые Вы все сделаете. Нужно вот такое количество картинок: 1 Размер: ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад