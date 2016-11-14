Могу смело рекомендовать, Андрея, как ответственного исполнителя и грамотного специалиста. Человек действительно знает свое дело. Немного увеличились сроки сдачи, но работы было много и выполнена она была в лучшем качестве. Спасибо, Андрею, за сотрудничество и результат, которым я остался очень доволен!