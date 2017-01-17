Требуется парсинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать парсинг спец. софтом: сколько будет стоить клик и сколько запросов в директе в том или ином регионе. Ключи: садовая мебель, дачная мебель и т.д. 

Сразу пишите, пожалуйста, стоимость работы.

8 лет назад
Sun_day1
Валерия 
32 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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