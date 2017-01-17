Есть модуль iPhoto Lite 1.0 Стоит на DLE 11.1 1.Страницы выводится криво head почему-то урезается,все что в head уходит в body по исходному коду видно. 2.Нужно довести до ума админку,с ...
Требуется парсинг
Здравствуйте! Необходимо сделать парсинг спец. софтом: сколько будет стоить клик и сколько запросов в директе в том или ином регионе. Ключи: садовая мебель, дачная мебель и т.д.
Сразу пишите, пожалуйста, стоимость работы.
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