Подключить платёжную систему

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки146 просмотров

Сайт на WP, стоит плагин бронирования Pinpoint Booking System -  https://pinpoint.world/wordpress/ 

Нужно подключить платёжную систему Mpay 24 - https://www.mpay24.com/web/en/

WordPress
8 лет назад
m1ha555
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров