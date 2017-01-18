Реализовать функционал отзывов к карточкам на битриксе

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки105 просмотров

Реализовать функционал отзывов к карточкам на битриксе

8 лет назад
todtech
Леонид 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад
$40
1 день
все ок, спасибо!
Спасибо Леониду за интересный проект.

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
8 лет назад