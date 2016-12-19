Реализовать функционал отзывов к карточкам на битриксе
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Перелинковка конкретно заданных групп товаров в карточке товара на сайте под управлением битрикса, более подробное тз после заявки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $18
Требуются ряд небольших правок внешнего вида навигации сайта а также правки мобильной версии сайта связанные с реализацией формы обратной связи для мобильной версии (для нормальной уже есть). Более подробное тз вышлю по запросу.Завершен8 лет назад
Требуется расширить описание товара в общем каталоге из описания карточки отдельного товара. Более подробное описание тз и скрины вышлю если будет интерес.Завершен8 лет назад
Необходимо реализовать тестовую страницу на php которая через введенные в форму адреса занесенные в sql предлагала бы совпадения и отображала бы их на яндекс картах. В форме ввода должно стоять автоподставление возможных ...Завершен8 лет назад
Необходимо реализовать тестовую страницу на php которая через введенные в форму адреса занесенные в sql предлагала бы совпадения и отображала бы их на яндекс картах. В форме ввода должно стоять автоподставление возможных ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад