todtech

Леонид todtech

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
$40
10 баллов
8 лет назад
Реализовать функционал отзывов к карточкам на битриксе
Спасибо Леониду за интересный проект.
все ок, спасибо!
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
8 лет назад
Требуется ряд доработок на сайте под управлением MODX
MODX
Все прошло отлично! Мои рекомендации)
Все ок, спасибо
Ответный отзыв
Punctura
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Доработки на сайте с битрикс
Задача была поставлена четко, оплата произведена оперативно.
Все ок, спасибо
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$48
10 баллов
8 лет назад
Тестовая страница
PHPSQL
рекомендую
все ок, спасибо
Ответный отзыв