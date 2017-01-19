Перенести структуру и дизайн на wordpress

Есть простецкий сайт, тематика - туры в Египет.

http://tiba-tour.ru

По сути, нужна его структура:

- такое же меню, добавить пункт "статьи о египте" - здесь будут посты отображаться - информационные статьи и т.д

- чтобы также было видно заголовок и контактные данные

- в сайдбаре: погода в Египте, виджеты групп (вк и одноклассники), местное время (как здесь http://hurghada-exkurs.com)

- желательно в шапке галерея картинок (как здесь http://hurghada-exkurs.com)

- дизайн любой шаблонный на тему Египта, можно стянуть с любого сайта не в зоне ru, by, ua

- cms - wordpress, но не обязательно, нужна простейшая админка с визуальным редактором

//немного подправил заголовок