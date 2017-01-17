Повесить сайт на домен + 301 редиректы

Добрый день.

2 сайта aquatandem.ru - старый и image.aquatandem.ru-новый

Их надо поменять местами.

Расположены они на одном хостинге, в одной директории.

Попутно, надо оформить редиректы на все идентичные страницы нового сайта.

Система управление нового сайта - ImageCMS - там есть удобный модуль для этого дела.

Работа нужна завтра.