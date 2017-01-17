Повесить сайт на домен + 301 редиректы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Добрый день. 

2 сайта aquatandem.ru - старый и image.aquatandem.ru-новый

Их надо поменять местами. 

Расположены они на одном хостинге, в одной директории. 

Попутно, надо оформить редиректы на все идентичные страницы нового сайта. 

Система управление нового сайта - ImageCMS - там есть удобный модуль для этого дела. 

Работа нужна завтра. 

8 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров