Верстка и программинг сайта на MODX

По этой ссылке все макеты и описание эффектов -

https://cloud.mail.ru/public/Ga8w/qzcgF9sam

Десктопная версия 1920, Планшетная 900 и мобильная 320.

Делала версию для ноута на 1200 и поняла, что от планшетной она

отличается на 300 пикселей, и по сути повторяет расположение блоков и

т.д.. Сделала главную для ноута на 1200 - если будет всё таки что-то

непонятно по ноутбуку, то доделаем.

На работающий сайт нужно будет перенести все новости и тексты по

соответствующим страницам отсюда steit.ru