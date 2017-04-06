Верстка и программинг сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

По этой ссылке все макеты и описание эффектов -

https://cloud.mail.ru/public/Ga8w/qzcgF9sam

Десктопная версия 1920, Планшетная 900 и мобильная 320.

Делала версию для ноута на 1200 и поняла, что от планшетной она

отличается на 300 пикселей, и по сути повторяет расположение блоков и

т.д.. Сделала главную для ноута на 1200 - если будет всё таки что-то

непонятно по ноутбуку, то доделаем.

На работающий сайт нужно будет перенести все новости и тексты по

соответствующим страницам отсюда steit.ru

MODX
8 лет назад
irapiter
Ирина 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$100
15 дней
Работу не закончили
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

website_build
Юрий Бойчук 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад