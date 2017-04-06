Необходимо применить свои таланты, чтобы написать сайт с прогнозом погоды. + пару фич. PHP (5.6 и на семёрке 7.Х чтобы не вылетал по ошибке) + mysqli. 1) Сформировать каталог с ...
Верстка и программинг сайта на MODX
По этой ссылке все макеты и описание эффектов -
https://cloud.mail.ru/public/Ga8w/qzcgF9sam
Десктопная версия 1920, Планшетная 900 и мобильная 320.
Делала версию для ноута на 1200 и поняла, что от планшетной она
отличается на 300 пикселей, и по сути повторяет расположение блоков и
т.д.. Сделала главную для ноута на 1200 - если будет всё таки что-то
непонятно по ноутбуку, то доделаем.
На работающий сайт нужно будет перенести все новости и тексты по
соответствующим страницам отсюда steit.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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