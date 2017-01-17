Подключить платёжную систему

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Закрыт2 заявки112 просмотров

Подключить платёжную системуСайт на WP, стоит плагин бронирования Pinpoint Booking System -  https://pinpoint.world/wordpress/Нужно подключить платёжную систему Mpay 24 - https://www.mpay24.com/web/en/

WordPress
8 лет назад
ekaterina07
Екатерина 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров