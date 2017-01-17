Требуется разработчик со знанием Drupal для внесения правок на сайте. Список правок в личку кандидатам. Оплата желательно поэтапно.
Подключить платёжную систему
Подключить платёжную системуСайт на WP, стоит плагин бронирования Pinpoint Booking System - https://pinpoint.world/wordpress/Нужно подключить платёжную систему Mpay 24 - https://www.mpay24.com/web/en/
Заявки фрилансеров
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