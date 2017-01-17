Нужен специалист по IPB

Есть форум на IPB 3.4.1 – надо поставить последнюю офиц. версию, лицензия.

Убрать шеллы, проверить и выполнить рекомендации по безопасности IPB.

Поставить плагины / расширения для монетизации форума (платные поднятия, закрепы тем и т.д.), плагин выявления мультиаккаунтов, нормальная каптча, вывод похожих тем, рейтинги какие то интересные для участников – жду от вас советов на основе ваших знаний и опыта.

Работы примерно на 2 дня.

Работа предполагает общение в скайпе, правки и согласование правок в скайпе через демонстрацию экрана.

Сразу указывайте скайп, Ваш опыт (примеры со ссылками того что делали) и предполагаемую стоимость 2х дней вашей работы.