Необходимо применить свои таланты, чтобы написать сайт с прогнозом погоды. + пару фич. PHP (5.6 и на семёрке 7.Х чтобы не вылетал по ошибке) + mysqli. 1) Сформировать каталог с ...
Нужен специалист по IPB
Есть форум на IPB 3.4.1 – надо поставить последнюю офиц. версию, лицензия.
Убрать шеллы, проверить и выполнить рекомендации по безопасности IPB.
Поставить плагины / расширения для монетизации форума (платные поднятия, закрепы тем и т.д.), плагин выявления мультиаккаунтов, нормальная каптча, вывод похожих тем, рейтинги какие то интересные для участников – жду от вас советов на основе ваших знаний и опыта.
Работы примерно на 2 дня.
Работа предполагает общение в скайпе, правки и согласование правок в скайпе через демонстрацию экрана.
Сразу указывайте скайп, Ваш опыт (примеры со ссылками того что делали) и предполагаемую стоимость 2х дней вашей работы.
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