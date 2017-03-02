нужно установить тему на сайт вордпресс
Пару правок на Битриксе
Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
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