Пару правок на Битриксе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок174 просмотра

Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают

8 лет назад
Dubrovski_I
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pavelykt
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Работа понравилась. Все сделано вовремя, получил все инструкции. Сразу видно, что у человека есть немалый опыт. Обязательно буду обращаться в будущем и не раз! Большое спасибо!
Отличный заказчик. Конкретная работа и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

pavelykt
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад