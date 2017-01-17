Angular js (1.5) модули для сайта.

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок191 просмотр

Нужно написать пару модулей для сайта на ангуляр js. Долгосрочное сотрудничество

AngularJavaScript
8 лет назад
roma4ke
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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