Исправить опцию в самописной CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки152 просмотра

Нужно исправить опцию в самописной CRM

Опыт PHP, HTML, Js и умение разбираться в чужом коде обязательны

Всё в ТЗ (во вложении)

Моментальная оплата VISA\Mastercard, ЯД, WM 

Студии не рассматриваются

Шаблонные заявки, без прочтения ТЗ и без стоимости работы не рассматриваются

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров