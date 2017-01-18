Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
Исправить опцию в самописной CRM
Нужно исправить опцию в самописной CRM
Опыт PHP, HTML, Js и умение разбираться в чужом коде обязательны
Всё в ТЗ (во вложении)
Моментальная оплата VISA\Mastercard, ЯД, WM
Студии не рассматриваются
Шаблонные заявки, без прочтения ТЗ и без стоимости работы не рассматриваются
Заявки фрилансеров
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