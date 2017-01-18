Исправить опцию в самописной CRM

Есть форум на IPB 3.4.1 – надо поставить последнюю офиц. версию, лицензия. Убрать шеллы, проверить и выполнить рекомендации по безопасности IPB. Поставить плагины / расширения для монетизации форума (платные поднятия, закрепы тем и ...