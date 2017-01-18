Акционные товары - таймер обратного отсчета Magento

Здравствуйте. Нужно сделать функционал акционных товаров с таймером обратного отсчета.

1. Должен выводится на главной в слайдере (смотрите прикрепленный скрин)

2. Этот таймер так же должен быть на странице акционного товара

3. Должно быть реализовано удобно в админке (варианты предлагайте). Я вижу это примерно так: ставится в товаре цена со скидкой и дата к которой она действительна. Соответственно к этой дате появляется таймер в товара. Так же что бы на главной можно было выбирать товары вручную, те, которые будут выводится в слайдре.

От вас цена и сроки. Оплата по факту