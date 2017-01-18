Поддержка проекта на node.js/react.js

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Имеется образовательный сайт написанный на node.js/react.js, 

требуется доработать функционал проекта и изменить архитектуру проекта для того, чтобы улучшить работу сайта. 

Оплата работы почасовая, просьба указать ставку для часа работы. 

Обязательное использование приложения для времени трекинга работы.

При успешной работе - планируется долгосрочное сотрудничество, работы много.

Node.js
8 лет назад
vlvavra
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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