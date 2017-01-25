Мелкие правки на Битриксе. Небольшие исправления, займет не более часа для знающего человека. Имеет значение скорость, т.е. заявки от исполнителей, которые быстро отвечают
Исправление ошибки при оформлении заказа, сайт на OpenCart
Сайт на cms OpenCart, http://spck.ru/
при попытке оформить заказ из корзины выдается страница с ошибкой (вложение).
Необходимо оценить стоимость и сроки устранения ошибки.
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