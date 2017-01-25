Исправление ошибки при оформлении заказа, сайт на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок143 просмотра

Сайт на cms OpenCart, http://spck.ru/

при попытке оформить заказ из корзины выдается страница с ошибкой (вложение).

Необходимо оценить стоимость и сроки устранения ошибки.

Opencart
8 лет назад
zii
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$5
1 день
Работали с Виктором. Осталась очень довольна. Все быстро, в срок. С коммуникацией тоже никаких проблем, отвечает на вопросы и консультирует). Прекрасный специалист, рекомендую!
Прекрасный заказчик. Все по делу, оплата моментальная. Спасибо! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад