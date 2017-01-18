Здравствуйте, нужно сделать шаблон для CMS opencart, чтобы в итоге получился магазин похожий на этот, только посимпатичней и современней - http://shop79.web-ringo.ru/ Сколько такая работа стоит не знаю, поэтому в заявках указывайте цену за работу и время ...
Перенос товаров с Битрикс на MODX
Есть сайт автозапчастей на Битриксе с более чем с 10000 товарами. Необходимо осуществить перенос всех товаров на MODX с сохранением всех данный о товаре.
Заявки фрилансеров
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