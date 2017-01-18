Перенос товаров с Битрикс на MODX

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Есть сайт автозапчастей на Битриксе с более чем с 10000 товарами. Необходимо осуществить перенос всех товаров на MODX с сохранением всех данный о товаре. 

MODX
8 лет назад
tsergeyrol
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров