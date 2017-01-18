Нужен фронтендер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки105 просмотров

Есть готовый адаптивный лендос, на него нужно просто добавить много слайдеров и табуляторов, пишите опыт цены и сроки

8 лет назад
Debager
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров