Настройка и оптимизация программы bitrix24

Необходимо настроить программу под, продажа бетона, производство пиломатериала, в нашей компании на сегодняшний день учет продаж ведется в xl, клиенты находят нас через интернет у нас 4 сайта в трех из которых есть форма заявки, через форму уведомления приходят на почту ,так же есть sip номер который нужно подключить к этой программе, нужно будет все таблицы xl оптимизировать с этой программой