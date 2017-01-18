Настройка и оптимизация программы bitrix24

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Необходимо настроить программу под, продажа бетона, производство пиломатериала, в нашей компании на сегодняшний день учет продаж ведется в xl, клиенты находят нас через интернет у нас 4 сайта в трех из которых есть форма заявки, через форму уведомления приходят на почту ,так же есть sip номер который нужно подключить к этой программе, нужно будет все таблицы xl оптимизировать с этой программой

8 лет назад
lesstron
Антон 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров