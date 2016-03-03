Наполнение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок304 просмотра

На сайт doors-m.ru надо добавить новые позиции. примерно 1000-1500 фотографий с описаниями. (карточка товара как на сайте). И настроить фильтры. Сайт на битриксе, есть автоматическая загрузка их эксель. Нужен специалист по битриксу.

9 лет назад
Ilya111
Илья 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров