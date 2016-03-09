Регистрация на сайтах, размещение и обновление вакансий

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Завершен10 заявок249 просмотров

Требуется размещение вакансий

Список сайтов, вакансий, их описание - предоставляем!

Стоимость работ:

Регистрация 1 почтового ящика - 50 р.  (2 шт.)

Регистрация 1 аккаунта на сайте - 50 р. (2 шт.)

Размещение 1 вакансии - 30 р. (6 шт.)

Обновление 6 вакансий, ежедневно, на некоторых сайтах один раз в два-три дня - 10 р.

9 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Olechkamovchan
Ольга 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$3
30 дней
Рекомендую Ольгу, как отличного исполнителя, который всегда на связи. Оперативно, без лишних вопросов, качественно! Спасибо большое за работу! Продолжаем сотрудничество!
Артем - отличный заказчик, грамотно поставил задачу, разъяснил все нюансы, очень общительный. Оплатил все быстро и в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olechkamovchan
Ольга 
37 лет
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Была
9 лет назад
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